Аналога этой программы, уверяет Владимир Определенов, сегодня нет. Именно с помощью этого приложения кураторы и компьютерщики ГМИИ им. А.С. Пушкина создали "гид с дополненной реальностью" для Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков. Более 280 экспонатов, в том числе картины Клода Моне и Поля Гогена, Анри Матисса и Пабло Пикассо, можно будет увидеть новым взглядом.

При использовании обычного аудиогида, чтобы получить информацию о произведении, зритель должен ввести цифровой код или считать код при помощи смартфона. Новое приложение работает проще. Если вы скачали программку на свой айфон или андроид (можно дома, заранее, так как приложение, естественно, может, работать офлайн), то в музее вам достаточно "навести" око камеры мобильного на картину, как аудиогид включается автоматически.

Но это лишь одна из опций. Другая позволяет увидеть жизнь картины, от рождения замысла, например, в виде эскиза художника, до этапов ее реставрации. Кроме этого варианта дополненной реальности, есть еще текстовой - программа позволяет узнать все, скажем, о картине Клода Моне, перед которой вы стоите, о его творчестве или о революции в живописи, совершенной импрессионистами...

Наконец, программа позволяет увидеть картину в деталях. Наведя смартфон на "точки интереса", зритель может узнать об истории персонажа, или о том, как менялся замысел художника, или узнать об особенностях творческой манеры художника.

"Гид с дополненной реальностью" по Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков "говорит" на двух языках - русском и английском. На разработку контента ушло около трех месяцев.

Прямая речь

Владимир Определенов, заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по информационным технологиям:

- Впервые мы попробовали предложить посетителям это приложение в День музеев. Тогда "гид с дополненной реальностью" был сделан по десяти произведениям. Зрителям эксперимент очень понравился. И дальше в течение трех месяцев мы работали уже создавали такой "гид" для всех произведений Галереи искусства Европы и Америки XIX-ХХ веков.

Приложение совмещает в себе возможности машинного зрения и дополненной реальности. На данный момент это уникальное приложение - аналогов нет. При том, что платформа бесплатная, больше всего времени заняло написание материалов, подготовка аудиогидов, написание текстов. Это большая работа.