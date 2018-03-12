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12.03.2018 14:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Школы Тамбова закрыли на карантин

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)

Учебный процесс во всех школах Тамбова приостановлен с 12 марта из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Занятия отменены для учащихся всех классов. Карантин продлится до 19 марта включительно.

- На время приостановления учебного процесса образовательная деятельность осуществляется с помощью самообразования, дистанционных образовательных технологий, электронной почты и интернет-портала "Дневник.ру", - отметили в пресс-службе мэрии Тамбова.

Детские сады города работают в обычном режиме.

Роспотребнадзор отметил вспышки заболеваемости гриппом в 24 регионах

Карантин в школах Тамбова объявляют уже в третий раз за эту зиму. Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, регистрируемая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом пока не превышает пороговых значений. Однако сезонный рост количества больных налицо.

- За неделю с 26 февраля по 4 марта 2018 года в области было отмечено 8214 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, показатель заболеваемости составил 79,0 на 10 тысяч человек, что выше уровня предыдущей недели на 27,8 процента и ниже порогового показателя по области на 24,7 процента. Среди заболевших преобладают дети до 14 лет, их доля составляет 64,9 процента, - говорится в свежей сводке ведомства.

В Тамбове ОРВИ и грипп диагностированы у 4222 человек - то есть на 10 тысяч населения приходится 145 заболевших. Высокий уровень заболеваемости отмечен в городах Рассказово и Моршанск, а также в Никифоровском районе.

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