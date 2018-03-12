Стрельбу лазерными снарядами показали на видео

Минобороны России опубликовало видео стрельбы управляемыми снарядами "Краснополь" на полигоне в Ленинградской области. Высокоточные боеприпасы поражают цель с вероятностью не менее 95 процентов.

"Краснополем" можно стрелять из любого 152-миллиметрового орудия. После выхода из пушечного ствола 45-килограммовый снаряд расправляет стабилизаторы в хвостовой части и четыре руля - в носовой. С головки самонаведения слетает защитный кожух, прикрывающий оптику во время выстрела.

Большую часть дистанции до цели "Краснополь" преодолевает как обычный снаряд, а затем головка самонаведения фиксирует лазерную отметку на цели, в дело вступают рули и прямое попадание неминуемо. Боевая эффективность высокоточного оружия впечатляет: вместо 900 выстрелов, необходимых для уничтожения батареи вражеских САУ, достаточно девяти "Краснополей". Атаковавших авиабазу Хмеймим боевиков накрыли одним выстрелом.

Цель можно подсвечивать как с земли, так и с воздуха. В первом случае для этого используется переносной целеуказатель-дальномер из комплекса "Малахит" - наведение на танк он осуществляет с дистанции четыре-пять километров, на более массивные цели - до 15. Во втором "лазерной указкой" может работать самолет или вертолет. Луч подсвечивает назначенный к уничтожению объект в течение нескольких секунд на излете снаряда - этого достаточно.

Разработан снаряд в тульском КБ приборостроения на основе противоракеты для перехвата воздушных целей. Благодаря этому "Краснополь" выдерживает перегрузки в 10 тысяч единиц. Сейчас в КБП работают над версией снаряда с наведением по спутникам.