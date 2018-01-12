Напавших на авиабазу Хмеймим боевиков уничтожили "Краснополем"

Оказывается, все прошедшие с тех пор две недели шла активная работа по поиску организаторов минометного обстрела нашей авиабазы. По сообщению Минобороны, в ней были задействованы все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии. На конечном этапе операции подразделение Сил специальных операций установило место базирования диверсионной группы боевиков - оно находилось рядом с западной границей провинции Идлиб.

За этой территорией с помощью беспилотников было организовано непрерывное наблюдение. Одновременно командование нашей группировкой в Сирии позаботилось о выделении необходимого количества высокоточных средств поражения, которые в нужный момент планировалось использовать против боевиков.

Сообщается, что по прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, всю диверсионную группу накрыли высокоточным корректируемым артиллерийским боеприпасом "Краснополь".

Кроме того, наша военная разведка определила место в провинции Идлиб, где боевики занимались конечной сборкой и хранением ударных беспилотников самолетного типа. Напомним, что именно такие дроны в ночь на 6 января они пытались использовать для воздушного удара по авиабазе "Хмеймим" и нашему военному объекту в порту Тартус. По сообщению Минобороны РФ, с помощью все того же "Краснополя" склад с беспилотниками был уничтожен.

Напомним, в результате минометного обстрела 31 декабря прошлого года, по неподтвержденным в Минобороны РФ данным, на российской авиабазе "Хмеймим" была повреждена авиационная техника. В то же время в оборонном ведомстве признали, что несколько наших военнослужащих получили ранения.

Справка "РГ"

Корректируемый высокоточный артиллерийский боеприпас "Краснополь" предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. Коррекция выполняется аэродинамическими рулями на конечном участке полета по лазерной отметке на цели. Для увеличения дальности стрельбы снаряд имеет реактивный двигатель или донный газогенератор. Развитые аэродинамические поверхности обеспечивают планирование к цели, увеличивая дальность и уменьшая ограничения по высоте облачности.

Стрельба "Краснополем" выполняется из артиллерийских систем различного типа, включая самоходки "Акация", "Мста-С" и "Мста-Б". Калибр снаряда - 152 или 155 мм в зависимости от применяемого огневого средства. Прицельная дальность стрельбы - от 3 до 20 тысяч метров. Максимальная дальность - до 25 км.