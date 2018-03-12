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В Египте задержали банду торговцев человеческими органами 00:21
Из-за роста цен мелкие купюры на Украине заменят монетами 12.03.2018
МХТ отменил спектакли в связи с кончиной Табакова 12.03.2018
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Абу-Даби 12.03.2018
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В Москве установят "умные фонари" 12.03.2018
Умер актер Олег Граф 12.03.2018
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Союз журналистов обратится к британским коллегам из-за угроз собкору НТВ 12.03.2018
Дэвид Теннант может появиться в новом юбилейном выпуске "Доктора Кто" 12.03.2018
Александр Калягин назвал уход Олега Табакова личной трагедией 12.03.2018
Заработало единое приложение для пяти операторов каршеринга 12.03.2018
Мартин Фримен снова снялся в забавной рекламе мобильного оператора 12.03.2018
Видео: поклонники несут цветы к театру Олега Табакова 12.03.2018
Актриса популярного молодежного сериала обиделась на "Фотошоп" 12.03.2018
В американском Остине взорвались две посылки, есть жертвы 12.03.2018
В МИД назвали "цирковым шоу" обвинения в причастности к отравлению Скрипаля 12.03.2018
Прощание с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ им. Чехова 12.03.2018
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"Современник" сделал официальное заявление по казусу с Ефремовым 12.03.2018
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12.03.2018 23:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве установят "умные фонари"

До конца 2018 года почти 49 тысяч уличных фонарей в Москве переведут на дистанционное управление, сообщает m24.ru со ссылкой на генерального директора АО "ОЭК" Андрея Майорова.

В Париже ради женщин изменили подсветку Эйфелевой башни

"Умные" светильники появятся на Садовом и Третьем транспортном кольцах и вылетных магистралях - Ленинградском, Каширском, Волгоградском шоссе.

Сейчас лампы включаются и выключаются автоматически с помощью системы управления освещением, рассказал Майоров. Каждый день это происходит в разное время в зависимости от восхода и захода солнца. В новые фонари встроят специальные контролеры, которые будут передавать сигнал на базовую станцию в радиусе трех километров. Там диспетчер сможет увидеть, горит или не горит фонарь, а также при необходимости включить его вручную, если, например, тучи резко заволокут небо, или выключить, если день выдался ясным и солнечным.

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