Страшная трагедия произошла в минувшее воскресенье в Истринском районе Подмосковья. В поселке Курсаково поздно вечером стая бродячих собак напала на возвращавшегося с электрички 19-летнего парня. Агрессивная свора атаковала молодого человека, псы повалили его на землю и нанесли смертельные укусы.

Следователи уже разыскивают виновных в гибели парня, и это не собаки. Фото: Сергей Савостьянов / РГ

Следственный комитет уже проводит доследственную проверку по данному факту, разыскивая виновных. И вина эта бесспорно лежит на людях, а никак не на озверевших по какой-то причине псах. Возможно собак кто-то приручил, а потом выбросил на улицу, то ли специально предназначенные службы проигнорировали сигналы (а они были) и ничего не предприняли, чтобы обезопасить людей от своры собак. Человеческий фактор явно присутствовал.

Кстати, сначала прошла информация, что молодой человек погиб, спасая от разъяренных собак незнакомую ему 26-летнюю девушку. Однако появившаяся позже запись с камеры наблюдения опровергла эту версию. Выяснилось, что те же собаки напали на девушку уже после гибели парня. Ее отбил у собак один из жителей близлежащих домов, вышедший на крики девушки. Сейчас она находится в больнице, девушке сделали операцию и ее жизни уже ничего не угрожает.

Погибший молодой человек оказался женихом племянницы известного музыканта Юрия Лозы. Причем девушке рожать уже через месяц. Певец призвал правоохранителей "не спустить это дело на тормозах".

"По факту обнаружения тела мужчины с рваными ранами, характерными при укусах собак, следственным отделом по городу Истре проводится доследственная проверка", - сообщили вчера в Следственном комитете.

Немаловажно, что собаки, напавшие на людей, по словам местных жителей, вовсе не безнадзорные. У них есть хозяин - мужчина, который их всегда кормил, а в последнее время куда-то уехал. Не исключено, что, оставшись без привычной еды, собаки и решились на нападение на человека.

Впрочем, действительно ли виноват тот мужчина, или он просто по доброте душевной подкармливал бродячих собак, предстоит выяснить следователям. Как бы там ни было, а ответственность виновных за произошедшее до сих пор законодательно не урегулирована.

Принятия закона об ответственном обращении с животными зоозащитники добиваются уже более 17 лет. Пока же есть только статья 245 УК РФ "жестокое обращение с животными". Но, по словам зоозащитников, она применяется крайне редко.

Закон же об ответственном обращении с животными введет наказание за выброшенных питомцев, определит методы регулирования численности бездомных четвероногих. В общем, урегулирует все те моменты, которые сейчас оставлены на откуп владельцам животных.