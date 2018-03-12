Хабаровская прокуратура проверит происхождение мешка с кистями рук

Прокуратура Хабаровского края проводит проверку по факту обнаружения мешка с кистями человеческих рук.

Напомним, останки обнаружили несколько дней назад в одной из проток Амура неподалеку от города. Как уже заявляли в СК, они "не имеют криминального происхождения, но были утилизированы не предусмотренным законом способом". Ранее по ним проводились судебно-медицинские исследования.

Надзорному органу предстоит выяснить, почему фрагменты тел не были захоронены надлежащим образом, и проверить соблюдение законодательства организациями, осуществляющими судебно-медицинскую экспертизу.