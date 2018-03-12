На Колыме появится первая ТОР

В правительстве Магаданской области готовят заявку на создание первой в регионе территории опережающего развития "Колыма". Об этом сообщается на сайте Минвостокразвития.

- Она будет включать пять площадок, в основном, туристической направленности. Прежде всего, это курорт "Талая", затем несколько площадок, связанных с рыбалкой, - рассказал губернатор области Владимир Печеный.

Он добавил, что действовать ТОР начнет уже в этом году.

Напомним, на Колыме, в отличие от других дальневосточных субъектов, пока нет ни одной особой экономической зоны. Всего на территории округа расположено 18 ТОРов.