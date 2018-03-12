Утверждены льготные авиамаршруты с Дальнего Востока

Утвержден перечень авиамаршрутов для пассажиров с Дальнего Востока и назад, билеты на которые можно купить по субсидированным тарифам. Постановление правительства на этот счет подписано премьер-министром.

По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушка, субсидии, обеспечивающие доступность авиаперевозок с Дальнего Востока, будут предоставлены перевозчикам.

Купить авиабилеты по фиксированной цене можно будет с марта по декабрь текущего года. Продаваться они будут молодым людям до 23 лет, а также россиянам, достигшим пенсионного возраста - женщинам после 55 лет, мужчинам - после 60 лет, инвалидам первой группы и сопровождающему его лицу. Инвалидам с детства второй или третьей группы.