В Приамурье пьяный мужчина попытался задушить фельдшера

В Белогорске пьяный мужчина напал на сотрудника "скорой помощи". Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Фельдшер прибыла на вызов к пациентке с травмой. Во время осмотра в комнату вошел мужчина и попытался задушить медработника, но та смогла вырваться и выбежать из квартиры.

Полицейские задержали 39-летнего нападавшего, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("побои").

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.