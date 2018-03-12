В Приморье полостную операцию сделали тигрице, получившей огнестрельное ранение. Животное находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

По словам директора приморского Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других диких животных Виктора Кузьменко, раненую хищницу обнаружили 6 марта водители лесовозов в заказнике "Матайский" в Хабаровском крае.

Выехавшие на место сотрудники регионального минприроды отловили ее и отправили в приморский Центр реабилитации. Ветеринары удалили из ее тела четыре картечины, у тигрицы травмирована задняя лапа.

Никаких прогнозов на повторные операции пока не делается. Состояние животного еще может ухудшиться.

Специалисты считают, что хищнице примерно семь лет, и она была в очень хорошей физической форме.

Полиция ищет стрелявшего в тигрицу человека.