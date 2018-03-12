На соответствующее обращение властей региона ответили согласием уже четыре финансовых учреждения.

Ранее правительство Оренбургской области обратилось к руководству Центробанка РФ с просьбой рассмотреть возможность погашения задолженности перед кредитными организациями жителей региона, погибших в авиакатастрофе 11 февраля. Напомним, что из 65 пассажиров потерпевшего крушение воздушного судна "Саратовских авиалиний" 39 были жителями Оренбуржья, 28 из них - орчане.

Сразу же после трагедии власти региона объявили о том, что людей, переживших утрату близких, без поддержки не оставят - им выплатят по миллиону рублей за каждого погибшего. Прорабатывался вопрос и о погашении финансовых обязательств жертв катастрофы - это касалось оплаты коммунальных услуг и долгов по кредитам.

- На сегодня достигнута договоренность с четырьмя банками - ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, НИКО-банк - о погашении кредитной задолженности погибших в авиакатастрофе. Работа с остальными банками ведется, - уточнили в пресс-службе губернатора региона.

На призыв о помощи горячо откликнулись и жители Оренбуржья. Создан Фонд помощи семьям погибших в авиакатастрофе Ан-148. На его счет перечислено уже более пяти миллионов рублей.