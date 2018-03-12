Информатизация здравоохранения повышает качество медицинской помощи

Во время поездки министра здравоохранения России Вероники Скворцовой в Мордовию были подведены промежуточные итоги работы регионального ведомства по исполнению "дорожной карты" информатизации отрасли.

Как основные достижения региона были отмечены: диспетчеризация скорой помощи, введение электронной медицинской карты, дополнительное лекарственное обеспечение граждан, запуск работы центрального архива медицинских изображений и телемедицинское консультирование.

- Нам удалось выработать рациональный подход к интеграции ранее созданных в медицинских учреждениях информационных систем с Комплексной медицинской информационной системой (КМИС), которая отвечает за автоматизацию основных бизнес-процессов медицинских организаций, - сообщил министр здравоохранения РМ Михаил Морозов. - Были созданы условия для плавного перехода на постоянную работу в КМИС в качестве регионального сегмента Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) для тех медицинских организаций, которые прежде пользовались информационными системами фрагментарно.

По статистике, количество активных пользователей КМИС среди персонала медучреждений в год составляет более 2,5 тысячи, за последний год их число увеличилось на 25 процентов. Развитием КМИС в регионе занимается компания "Ростелеком". Основным технологическим партнером проекта является компания "РТЛабс".

- Мы автоматизируем бизнес-процессы 43 из 51 медорганизации Республики Мордовия. Такой охват позволяет говорить о создании принципиально нового уровня оказания медицинских услуг с помощью информационных технологий, - комментирует руководитель дирекции по информатизации систем здравоохранения "РТЛабс" Владимир Соловьев. Благодаря использованию КМИС в лечебных учреждениях республики на смену традиционным бумажным пришли электронные медицинские карты (ЭМК).

Их количество за 2017 год выросло на 20 процентов и сегодня составляет около 680 тысяч. Электронные медкарты позволяют хранить и передавать данные пациента в другие медучреждения, а также анализировать их с помощью компьютерных программ, проводить дистанционные консультации. В среднем ежемесячно регистрируется около 400 тысяч обращений за медицинской помощью.

А служба скорой помощи получила возможность геопозиционирования. Это помогает быстрее и точнее определить местонахождение пациента при обслуживании вызовов по неполным данным или "с улицы". С помощью КМИС также автоматизирован процесс льготного лекарственного обеспечения. Исключено дублирование заявок на препараты, льготники более оперативно обеспечиваются лекарствами при первичном установлении инвалидности, смене места жительства и т.п. А благодаря телемедицинскому модулю в КМИС в ближайшем будущем медицинские услуги станут доступнее для маломобильных пациентов.

- Информатизация здравоохранения в Мордовии развивается динамично в соответствии с концепцией Единой государственной информационной системы здравоохранения, требует поддержки, своевременного обновления и технического оснащения, - констатировал замминистра здравоохранения РМ Сергей Саушев.

Перспективными решениями для отрасли могут стать различные формы государственно-частного партнерства с долгосрочными контрактными обязательствами.