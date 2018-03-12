Повысить доступность и качество медицинской помощи — такую важную социальную задачу поставил в своем Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин. В Мордовии ее стремятся решать с помощью внедрения высоких технологий.

Благодаря модернизации больниц и поликлиник, развитию телемедицины и единой диспетчерской службы скорой помощи современные медицинские услуги сегодня доступны и горожанам, и жителям отдаленных сел.

Флагман фармацевтики

Настоящим прорывом для российской фармотрасли стал запуск 20 февраля на саранском заводе "Биохимик" производства отечественных антибиотиков нового поколения. Проект уникален тем, что это производство полного цикла - от штамма-продуцента до готового препарата. А реализовать его смогли всего за год с небольшим.

В декабре 2016 года в ходе поездки министра здравоохранения России Вероники Скворцовой в Саранск было подписано трехстороннее соглашение о создании на базе "Биохимика" научно-производственного центра "Антибиотики". А уже летом следующего года здесь получили первую российскую субстанцию современного антибиотика, который прежде поставлялся в страну из-за рубежа. Образец глава Республики Мордовия Владимир Волков представил на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. В ноябре "Биохимик" приступил к выпуску субстанции в промышленных масштабах, а в начале 2018-го производственная цепочка замкнулась.

Суперсовременное производство запущено на предприятии, где в начале 60-х выпускали антибиотик первого поколения - знаменитый советский пенициллин, который экспортировался в девять стран мира.

- Сегодня этот завод возродился в новом качестве. Я хочу искренне поздравить всех с появлением флагманского корабля в отечественной фармацевтике, - сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова, нажимая символическую кнопку запуска новой производственной линии.

Предприятие сертифицировано по стандарту GMP. Всего за полгода саранские производители смогут полностью покрыть потребности российских клиник в современном антибиотике - это так называемый препарат резерва, который применяют в экстренных случаях, когда традиционные антибактериальные средства уже не действуют. До конца года здесь запустят в производство еще три наименования новейших антибактериальных средств. А всего до 2020 года в Саранске планируют наладить выпуск более 20 видов импортозамещающих и оригинальных препаратов. Уже ведутся переговоры о поставке антибиотиков из Саранска в Латинскую Америку и другие части света.

За последние пять лет средняя продолжительность жизни в Мордовии увеличилась на два года, а показатель общей смертности снизился на 7,5 процента

- Проект реализован совместными усилиями федеральной и региональной власти, бизнеса и науки, - подчеркнул глава РМ Владимир Волков. - После встречи с президентом России были даны соответствующие поручения профильным министерствам и ведомствам.

Поликлиники на колесах

По данным экспертов Высшей школы управления здравоохранением Первого московского государственного медицинского университета им. Сеченова, в 2016 году Мордовия вошла в первую пятерку регионов России по эффективности здравоохранения.

За последние шесть лет в республике открыто 56 новых медицинских учреждений, капитально отремонтировано более 100 лечебных корпусов больниц и поликлиник. Объекты здравоохранения получили более 1600 единиц новейшей медтехники общей стоимостью почти 900 миллионов рублей. А число пациентов, получивших высокотехнологичную помощь, увеличилось вдвое.

Создание трехуровневой системы здравоохранения в Мордовии завершено. Несколько лет назад в Саранске открылся новый лечебно-диагностический комплекс республиканской больницы - крупнейшего медицинского учреждения региона. Больница оснащена современным оборудованием, позволяющим проводить 6000 операций в год. С вводом нового корпуса на 680 коек высокотехнологичное лечение здесь смогут получать 100 тысяч человек ежегодно - это каждый восьмой житель республики.

Особое внимание в регионе уделяют проблеме доступности современной медицинской помощи для жителей глубинки. За последние шесть лет в селах Мордовии построено 44 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), в ближайшие годы планируется возвести еще 45. А для того чтобы при необходимости пациента можно было оперативно доставить в межрайонную больницу или в одну из клиник Саранска, обновлен автопарк скорой медицинской помощи и медицины катастроф - закуплено 230 новых автомобилей. Для профилактических осмотров сельчан в районы прибыли девять "поликлиник на колесах" - современных передвижных лечебно-диагностических комплексов. Только за прошлый год медосмотры в них прошли более 80 тысяч жителей глубинки. Благодаря этому удалось выявить на ранних стадиях ряд опасных заболеваний и вовремя направить людей на лечение.

Всего же в республике ежегодно проходят диспансеризацию около 130 тысяч человек, а с 2018-го обследованием планируется охватить 60 процентов взрослого населения.

Сэкономить время

Обеспечить своевременное прибытие медиков к пациенту помогает единая автоматизированная система диспетчерской службы скорой помощи. Отслеживая движение машин "скорой", система направляет на вызов ближайшую к пациенту бригаду.

В республике активно внедряют в медицину цифровые технологии. Все медучреждения подключены к высокоскоростному Интернету, широко применяются электронный документооборот и электронная запись на прием к врачу. Региональное отделение Фонда социального страхования в 2017 году было признано победителем всероссийского конкурса по внедрению электронного листка нетрудоспособности и вошло в пятерку отделений, показавших самые высокие результаты по выдаче больничных в электронном виде. Сейчас электронные больничные выдают более 95 процентов медучреждений республики.

Мордовия также вошла в число 23 субъектов России, где в пилотном режиме действует проект "Бережливая поликлиника". Он был успешно апробирован на базе поликлиники республиканской больницы № 5 и детской поликлиники № 3. Теперь их работа выстроена так, что время экономят и пациент, и доктор. Ожидание неотложной помощи и очереди сократились в четыре раза. В ближайшие три года к проекту подключатся все поликлиники республики.

Примером комплексного подхода властей республики к вопросам медицинского обслуживания может служить новый микрорайон Саранска "Юбилейный", который активно строится в последние годы вокруг возводимого к чемпионату мира по футболу-2018 стадиона "Мордовия Арена". Параллельно в шаговой доступности от "Юбилейного" ведется строительство сразу двух новых поликлиник - детской и взрослой. С их открытием будет полностью решен вопрос медицинского обслуживания жителей Октябрьского района.

Зарплата медиков выросла вдвое

Mордовские медики регулярно повышают квалификацию и проходят стажировки в лучших российских и зарубежных центрах. Сразу 15 врачей республики вошли в первый рейтинг "ТОП-500 лучших терапевтов России".

Недавно в республике открылся аккредитационно-симуляционный центр на базе Мордовского госуниверситета. Он оснащен новейшим оборудованием - специальными роботами, тренажерами и виртуальными симуляторами. Ежегодно здесь будут проходить обучение сотни студентов, а врачи-интерны, ординаторы и практикующие специалисты смогут повысить квалификацию.

За последние пять лет оплата труда медработников в Мордовии выросла вдвое. Существенной мерой их поддержки стали дополнительные выплаты "подъемных" участковым врачам. Эффективным инструментом для привлечения медиков в села стала программа "Земский доктор": благодаря ей уже 254 врача прибыли работать в глубинку. А с 2014 года выплаты стали получать и переезжающие на село фельдшеры ФАПов. В этом году денежная поддержка медработникам среднего звена на условиях софинансирования будет оказываться еще и из федерального бюджета. Первой такую систему применила Мордовия.

Инновации для жизни

- Масштабная модернизация здравоохранения Мордовии была бы невозможна без помощи федерального центра. Благодаря ей строятся новые и ремонтируются имеющиеся медицинские объекты, приобретается современное оборудование, - подчеркнул глава РМ Владимир Волков.

Недавно в республику поступили средства из резервного фонда президента России на капитальный ремонт республиканской инфекционной клинической больницы и детской поликлиники № 2.

Результатом всех этих усилий стало увеличение средней продолжительности жизни. Сегодня в Мордовии этот показатель превысил среднероссийское значение и достиг почти 73 лет. Причем за последнюю пятилетку он увеличился на два года, а показатель общей смертности в регионе за этот период снизился на 7,5 процента.

В 2016 году Мордовия получила Всероссийскую премию "Время жить!" - как лучший регион по реализации программ снижения смертности от инсульта. За последние пять лет здесь удалось на 40 процентов уменьшить статистику летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний. В этом большая заслуга открывшегося несколько лет назад в Саранске сердечно-сосудистого центра с отделениями в трех районах республики.

- В Мордовии успешно работает современный перинатальный центр. Благодаря инновационным решениям по защите материнства и детства показатель младенческой смертности в республике остается одним из самых низких в России. За пять лет он сократился на 13,5 процента. За два последних года в республике не было ни одного случая смерти рожениц. А благодаря процедуре ЭКО за десять лет в Мордовии родилось более 700 малышей, - резюмировал Владимир Волков. - Сегодня высокие технологии в республиканской медицине позволяют поправить и укрепить здоровье десятков тысяч пациентов.