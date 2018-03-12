Привлечение частных и ведомственных медучреждений к программе ОМС — важный резерв системы здравоохранения. Но не секрет, что во многих регионах неохотно допускают частников к освоению бюджетных средств, оно и понятно — государственная отрасль не хочет упускать деньги. В Пензенской области государственно-частное партнерство в здравоохранении считают перспективным направлением.

В 2012 году всего четыре негосударственные медицинские организации начали участвовать в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования. В 2017 году их стало уже 33 - это 40 процентов от общего числа частных клиник в регионе.

- Негосударственные организации оказывают основные медицинские услуги - диагностические, включая дорогостоящую компьютерную и магнитно-резонансную томографию, проводят экстракорпоральное оплодотворение, занимаются сложной процедурой гемодиализа и перитонеального диализа, - пояснила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Одной из первых и крупнейшей среди негосударственных клиник по объему оказываемых медицинских услуг в системе ОМС стала отделенческая клиническая больница станции Пенза, входящая в структуру РЖД. Она оказывает медицинские услуги по первичной медико-санитарной, стационарной и стационарзамещающей помощи. В прошлом году на Российской неделе здравоохранения пензенская железнодорожная больница, как называют ее в народе, была признана одним из самых успешных участников ГЧП в стране.

Конкурс проводило Министерство здравоохранения РФ. Основной его целью было выявление успешных практик и примеров в области государственно-частного взаимодействия в здравоохранении. Определение победителей проводилось заочно, на основании предоставленных данных. Основными критериями стали длительность участия в системе ОМС, качество оказания медицинской помощи, квалификация персонала, оснащенность, исполнение объемных показателей.

В отличие от других негосударственных клиник пензенская железнодорожная больница имеет существенные преимущества - развитую участковую службу и прикрепленное население. За больницей закреплено около 16 тысяч человек, из них половину составляют жители города, не работающие на железной дороге.

Во многих регионах неохотно допускают частников к освоению бюджетных средств, государственная медицина не хочет упускать деньги

Старейшая в городе клиника начала свое существование как "приемный покой" в конце XIX века для лечения железнодорожников, принимавших участие в строительстве новой ветки, связывающей Центральную Россию с югом страны. Сегодня это оснащенное лечебное учреждение. В его структуру входят: поликлиника на 600 посещений в смену, женская консультация, стоматологическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, консультативно-диагностическое отделение, дневной стационар на 85 коек и круглосуточный - на 105 коек.

В стационаре действуют терапевтическое, неврологическое, хирургическое, гинекологическое, урологическое отделения, а также отделения оториноларингологии, офтальмологии и пластической хирургии. В прошлом году по системе ОМС зарегистрировано более 118 тысяч амбулаторно-поликлинических посещений, в круглосуточном стационаре пролечили 3,8 тысячи больных, из них 67 была оказана высокотехнологичная медицинская помощь. В больнице работают 84 врача, в том числе семь кандидатов медицинских наук и два доктора медицинских наук, 205 среднего и младшего медперсонала.

- Железнодорожную больницу всегда отличало качество медицинской помощи. Жители города стремились попасть на прием к нашим специалистам, но сталкивались с определенными сложностями, так как больница обслуживала только работников, членов семей и пенсионеров предприятий железнодорожного транспорта. В 2005 году вхождение в систему ОМС и интеграция с территориальным здравоохранением позволили оказывать медицинскую помощь не только железнодорожникам, но и всем жителям Пензенской области и других регионов. Благодаря министерству здравоохранения и территориальному фонду ОМС мы стали равноправными участниками реализации программы государственных гарантий, - говорит главный врач клиники Наталья Герцог.

В прошлом году в железнодорожной больнице открыли офтальмологическое отделение на 60 коек. Оно оснащено медицинским оборудованием, позволяющим диагностировать и проводить как консервативное, так и хирургическое лечение самых различных заболеваний глаз. Здесь уже пролечили более двух тысяч пациентов, выполнили 1029 операций. Вновь созданное отделение стало совместным проектом министерства здравоохранения Пензенской области и центральной дирекции здравоохранения компании "РЖД" по программе государственно-частного партнерства. После победы во всероссийском конкурсе проектов ГЧП в здравоохранении авторитет лечебного учреждения только вырос. В этом году его реализация будет продолжена.

дословно

Елена Аксенова, директор территориального фонда ОМС Пензенской области:

Одним из механизмов государственно-частного партнерства в системе здравоохранения является осуществление деятельности негосударственных медицинских организации частной формы собственности в системе обязательного медицинского страхования. Частные медицинские организации, принимающие пациентов по полису ОМС, приобретают с каждым годом все большую популярность. Это связано с расширением возможности выбора для граждан, повышением доступности медицинской помощи и уменьшением временных затрат на диагностические исследования. В 2017 году медицинскую помощь в негосударственных клиниках по полису ОМС получили более 52 тысяч жителей области на сумму более 642,8 миллиона рублей.

Участие в системе ОМС является привлекательным для негосударственных медицинских организаций, поскольку обеспечивает гарантированный поток пациентов и равные права с государственными медицинскими организациями. Финансирование осуществляется по единому принципу, тариф полностью покрывает все затраты вне зависимости от вида и условия оказания медицинской помощи.