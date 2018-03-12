Житель села Новоблаговещенка Благовещенского района Геннадий Кобелев каждый день везет дочку Вику в школу в соседнее Трошкино на самодельных санках из корыта.

От дома до школы - пять километров пути, но точнее будет - сугробов. Фото: Гульназира Ишбердина / РГ

Между двумя селами пять километров, хотелось бы написать пути, но точнее будет - сугробов. Проехать по ним можно только на снегоходе. Для многодетной семьи такой транспорт - роскошь. По субботам в школу приходится вести еще и младшего брата Вики - Малика, у мальчика - подготовительные занятия. Тогда отец сажает сына на плечи, а Вику - в сани. Мужчина снял на видео этот марш-бросок и выложил ролик в Сеть. Информацией заинтересовались в прокуратуре.

Село Новоблаговещенка находится всего в 60 километрах от Уфы. Этот маленький поселок (всего-то 20 дворов) затерялся в бескрайней снежной пустыне. Здесь встречаются и косули, и лисы, и волки с медведями.

От Трошкино до Новоблаговещенки наш путь на автомобиле занял около 10 минут.

- Мы переехали сюда несколько лет назад из Иркутска. Красивые здесь места. Приехали, посмотрели, дом обшит, утеплен, в хорошем состоянии, - рассказывает многодетная мама Лидия Кобелева.

Лишь потом супруги поняли, что с дорогами тут просто беда. Асфальтированных и даже отсыпанных дорог тут нет.

Дорога в школу и обратно отнимает около четырех часов в день. Если глава семейства в это время на работе, то в путь отправляется Лидия. По словам Кобелевых, дорогу к ним за всю зиму почистили лишь три раза. Случись что: ни "скорая", ни пожарные сюда не доедут.

Ближайший медпункт находится в девяти километрах, в Новонадеждино. Но там Кобелевых не особо жалуют. Последний раз сказали, что они должны быть прикреплены к поликлинике Благовещенска, так как поселок - дачный, не жилой.

На это же напирает и глава Новонадеждинского сельсовета Наталья Акимкина. По словам чиновницы, такие дачные поселки для них головная боль и лишние расходы.

- Последний раз, когда дорогу до Новоблаговещенки чистили три вида техники, ДРСУ выставил мне счет на 85 тысяч рублей, а выделяют на всю зиму на десять сел 50 тысяч. Крутись как хочешь. Приходится просить владельцев тракторов, чтобы почистили улицы. Фермерское хозяйство "Нива", расположенное на территории нашего сельсовета, чистит дорогу только от гаражей до фермы, где их техника ходит, - поясняет глава сельсовета.

Этим делом заинтересовалась и прокуратура. "Установлено, что Благовещенское ДРСУ АО "Башкиравтодор" не выполняло условия контракта и не расчищало дорогу. Только после начала проверки обслуживающая организация расчистила дорогу", - сообщил "РГ" прокурор Благовещенской межрайонной прокуратуры Вадим Смольянинов.

"РГ" будет следить за ситуацией.