Самолет Москва - Бухара приземлился в Самаре из-за болезни пассажира

Самолет Москва - Бухара сделал вынужденную посадку в Самаре, так как один из пассажиров внезапно почувствовал себя плохо. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Во время перелета из Москвы вечером марта пассажиру стало плохо. У 45-летнего жителя Узбекистана появились признаки обострения заболевания. Командир судна принял решении о внеплановой посадке в 17.31 (по московскому времени) в международном аэропорту Курумоч в Самарской области.

Пассажира сразу же отвезли в больницу. После 19.00 самолет вылетел в Бухару.