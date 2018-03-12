В Кировской области раскрыли педофила, девять лет насиловавшего сирот

В Кировской области будут судить педофила, который в течение девяти лет совращал и насиловал малолетних детей из интерната при попустительстве руководства учреждения, сообщили в СУ СК по региону.

По версии следствия, житель поселка, пользуясь тем, что дети из местного интерната свободно уходили из учреждения, под разными предлогами уводил их к себе домой, где спаивал, совращал и насиловал. От его действий пострадало пять мальчиков в возрасте от 11 до 14 лет. В общей сложности следователи УМВД по региону, которые вышли на педофила в ходе оперативных мероприятий, выявили семь таких эпизодов.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ - 132, 151, 238 (насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста, вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции, хранение и перевозка в целях сбыта, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей). Последняя статья в связи с тем, что мужчина спаивал как жителей поселка, так и пострадавших детей спиртосодержащими жидкостями.

Отдельное внимание следователей вызвала ситуация в интернате, сотрудники которого столько лет не замечали творившегося у них под носом. По представлению следователя к дисциплинарной ответственности привлечены директор, заместитель директора по воспитательной работе и пять педагогов.

Обвиняемый вину признал, он арестован. Уголовное дело направлено в суд.