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12.03.2018,  
15:00
Текст: Олег Корякин

В Минобороны приоткрыли секреты ракеты с ядерной силовой установкой

Заместитель главы военного ведомства приоткрыл завесу тайны над новейшей и пока еще безымянной ракетой с ядерной установкой.

В интервью газете "Красная звезда" Юрий Борисов, в частности, сообщил, что ракету можно обнаружить только на подходе к цели, а высокая маневренность делает ее неуязвимой.

Фото: YouTube
На что способен российский ядерный беспилотник

- Она может нести груз на любое расстояние. Сутками может летать, - уточнил он.

Заместитель министра заявил, что российские ученые-ядерщики, похоже, первые в мире разработали такое оружие. Он поблагодарил их за то, что они "эту сказку сделали практической былью".

По его словам, во время испытаний была подтверждена возможности вывода на заданную мощность ядерной энергетической установки. Оказывается, ракета стартует на обычных пороховых двигателях, а уже позже запускается ядерный двигатель.

Запуск должен осуществляться за короткий промежуток времени.

- Уникальность этой ракеты в том, что она, может быть, и тихоходнее по сравнению с гиперзвуковым "Кинжалом", но летит по заданной траектории, огибая складки местности на низкой высоте, что затрудняет её обнаружение, - пояснил замглавы Минобороны РФ.

Фото: Минобороны РФ/ РИА Новости
Названы цели гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

Напомним, впервые о новой ракете рассказал президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию. Ее уникальность в том, что она не использует баллистические траектории полета при движении к цели. Для этого российские инженеры оснастили ракету малогабаритной ядерной установкой.

Встревоженные западные эксперты уже опубликовали ряд статей, посвященных новой ракете. Ее они окрестили "неудержимой".

А вот россияне пока еще подыскивают имя для грозного оружия.

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