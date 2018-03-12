В Перми в ДТП со "скорой" пострадали шесть человек

Сегодня утром произошло серьезное ДТП в центре Перми. Водитель легкового автомобиля Lada Vesta без регистрационных номеров выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем "скорой помощи" ГАЗ-174200.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в результате ДТП пострадали шесть человек: водитель "Газели", три его пассажира и два пассажира легкового автомобиля.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Водитель Lada Vesta с места аварии скрылся. В настоящее время устанавливается его личность.