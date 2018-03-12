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12.03.2018 19:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

15-минутная готовность

В Самаре открылся центр поиска пропавших людей
Текст: Анна Шепелева ("Российская газета", Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск №7514 (51)
Новый центр - кстати, первый в регионах России - заработал на базе центра медицины катастроф. Как считают волонтеры, теперь они выйдут на новый уровень доверия и реагирования.

За прошлый год в самарский отряд добровольцев "Лиза Алерт", занимающийся поиском пропавших детей и стариков, поступило 360 заявок. Это значит, что люди теряются каждый день.

- Результативность поисков зависит от сроков обращения: если просят о помощи в первые часы (менее суток), эффективность - 90 процентов, на третьи сутки - менее 60 процентов живых, на пятые-седьмые сутки - менее 20-25 процентов, - рассказал руководитель отряда "Лиза Алерт" и открывшегося центра Владимир Рябов. - Мы стараемся обеспечить 15-минутную готовность реагирования волонтеров.

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В центр звонки передают после поступления заявки на единый федеральный номер 8-800-700-54-52. Вся информация по пострадавшим, попавшим в больницы и морги региона стекается в центре медицины катастроф, и ею будут делиться с общественниками. Взаимодействие со "скорой", полицией и МЧС у волонтеров было налажено и раньше, но теперь официальный статус центра поможет организовывать поиск еще более оперативно.

Специалисты центра медицины катастроф передадут волонтерам навыки оказания первой медпомощи. Также центр будет координировать работу всех объединений волонтеров-поисковиков. В регионе создадут единую базу, чтобы сразу же адресовать заявку как можно ближе к месту пропажи человека.

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