В Самаре открылся центр поиска пропавших людей

Новый центр - кстати, первый в регионах России - заработал на базе центра медицины катастроф. Как считают волонтеры, теперь они выйдут на новый уровень доверия и реагирования.

За прошлый год в самарский отряд добровольцев "Лиза Алерт", занимающийся поиском пропавших детей и стариков, поступило 360 заявок. Это значит, что люди теряются каждый день.

- Результативность поисков зависит от сроков обращения: если просят о помощи в первые часы (менее суток), эффективность - 90 процентов, на третьи сутки - менее 60 процентов живых, на пятые-седьмые сутки - менее 20-25 процентов, - рассказал руководитель отряда "Лиза Алерт" и открывшегося центра Владимир Рябов. - Мы стараемся обеспечить 15-минутную готовность реагирования волонтеров.

В центр звонки передают после поступления заявки на единый федеральный номер 8-800-700-54-52. Вся информация по пострадавшим, попавшим в больницы и морги региона стекается в центре медицины катастроф, и ею будут делиться с общественниками. Взаимодействие со "скорой", полицией и МЧС у волонтеров было налажено и раньше, но теперь официальный статус центра поможет организовывать поиск еще более оперативно.

Специалисты центра медицины катастроф передадут волонтерам навыки оказания первой медпомощи. Также центр будет координировать работу всех объединений волонтеров-поисковиков. В регионе создадут единую базу, чтобы сразу же адресовать заявку как можно ближе к месту пропажи человека.