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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

КРИТБИ и КрасЖД заключили соглашение об инновациях

Фото: Правительство Красноярского края Фото: Правительство Красноярского края
Фото: Правительство Красноярского края

Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор (КРИТБИ) и Красноярская железная дорога заключили соглашение о взаимодействии и  сотрудничестве в области инновационных технологий. Подписи под документом поставили исполнительный директор КРИТБИ Антон Нарчуганов и главный инженер Красноярской железной дороги Иван Регер.

Взаимодействие двух организаций откроет новые возможности для реализации и продвижения проектов, направленных на внедрение инновационных разработок и технологий на железнодорожном транспорте, расширит научно-техническую кооперацию с научными и инжиниринговыми центрами, малыми и средними инновационными предприятиями.

Фото: Правительство Красноярского края
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Антон Нарчуганов отметил, что положительный опыт внедрения инновационных разработок резидентов КРИТБИ в ОАО "РЖД" уже есть. Компания "Эфре поиск" совместно с центром светодиодных технологий АО "НИИАС" РЖД разрабатывает светодиодные светильники под стандарты компании.

- Сегодняшнее соглашение - это важный шаг вперед. Документ не только закрепит уже сложившееся партнерство между КРИТБИ и Красноярской железной дорогой, но и позволит расширить спектр взаимодействия, - подчеркнул Антон Нарчуганов.

Иван Регер добавил, что внедрение инновационных технологий позволит повысить качество услуг, предоставляемых клиентам РЖД.

- Холдинг РЖД ведет большую системную работу, направленную на внедрение новых технологий, которые позволяют совершенствовать перевозочный процесс, минимизировать "человеческий фактор" в работе транспортной системы. Использование инфраструктуры и коммуникационной среды КРИТБИ откроет новые горизонты для инновационного развития железнодорожного транспорта регионов Сибири, где осуществляет свою деятельность Красноярская железная дорога, - отметил главный инженер КрасЖД Иван Регер.

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