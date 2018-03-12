Для участия в фестивале "Народная рыбалка", который проводится на озере Родниковое, в 50 километрах от Томска, на лед одновременно могут выйти не больше 1100 человек. И хотя фестиваль проводится уже шестой год, от желающих нет отбоя - в этом году регистрация участников заняла считанные дни.

- А зрителей, которых на лед не пускают из соображений безопасности, у нас больше трех тысяч ежегодно, - рассказал "РГ" замначальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства администрации Томской области Сергей Суходолов.

Не исключено, что народу соберется еще больше. Участие в фестивальных соревнованиях, которые томичи с гордостью называют "визитной карточкой" региона, - бесплатное. Более того, рыбаков, которые стремятся наловить как можно больше ершей, лещей и окуней, еще и кормят ухой и солдатской кашей, поят чаем.

К сожалению, фестивалю не стать межрегиональным. Хотя, как признался рыбак с 62-летним стажем Сергей Жабин, и рвутся на Родниковое блеснуть мормышками любители из Новосибирска, Кемерово и даже Красноярского края, - приоритет остается за томичами (и то всем желающим льда не хватает), и они "камерностью" своей рыбалки очень даже гордятся. Хотя перспективы, если подумать, огромны.

- В Сибирь можно ради одной только рыбалки навсегда уехать, - говорит Сергей Жабин. - Я сам из Тамбовской области и скажу вам честно - ловят там рыбаки непонятно что. То ли дело Сибирь!

По словам Сергея Жабина, такого масштабного соревнования по рыбной ловле, по всем правилам, с полной гарантией безопасности, не проводят больше нигде в России. И увеличить число участников на тысячу-другую было бы уже нереально для организаторов, даже если найти гигантское озеро с крепким льдом. Так что будьте любезны, но томская рыбалка - праздник для томичей, остальные могут разве что с бережка поглядеть.

Но и другой пользы от фестиваля - целый вагон. Дети, которые приедут на Родниковое, никогда не станут браконьерами - вот оно, настоящее экологическое воспитание. Ну и радость, которая, как рассказывают бывалые участники, охватывает тысячную толпу в мартовский день, - бесценна.