В Иркутске возобновили слушания по делу "ангарского маньяка"

Иркутский областной суд сегодня, 12 марта, возобновил рассмотрение дела "ангарского маньяка" Михаила Попкова. Бывший полицейский, уже отбывающий наказание в связи с жестоким убийством 20 женщин, подозревается еще в 60 новых преступных эпизодах.

Напомним, в январе 2015 года Иркутский областной суд приговорил Михаила Попкова к пожизненному заключению. Он был признан виновным в убийстве и покушении на 24 человек.

Уже после оглашения приговора Попков, которого окрестили "ангарским маньяком", признался в новых убийствах. По его показаниям было найдено несколько массовых захоронений с погибшими женщинами и орудиями преступления. В ходе расследования второго дела "ангарского маньяка" было обнаружено и эксгумировано 20 тел его жертв, которые 15-20 лет находились в розыске как пропавшие без вести.

На сегодняшний день судом рассмотрено 16 эпизодов из 60.