В Красноярске прошли тестовые соревнования Зимней универсиады-2019

В красноярском фанпарке "Бобровый лог" состоялись тестовые соревнования Зимней универсиады-2019 - этап Кубка России по горнолыжному спорту "Мемориал В. Цимика", чемпионат и первенство России (FIS).

Всего в состязаниях приняли участие около 150 спортсменов из 17 регионов России. Они сражались за победу в четырех дисциплинах: слаломе, скоростном спуске, параллельных командных соревнованиях и слаломе-гиганте. Всего были разыграны девять комплектов медалей. Красноярец Евгений Лисица стал победителем чемпионата России в скоростном спуске. Наш земляк Павел Заплетин развил во время заездов максимальную скорость на трассе - 122 км/ч. Красноярский спортсмен Алексей Овчинников взял "серебро" в слаломе-гиганте, а Антон Енджиевский оказался на четвертом месте в мужском слаломе. В параллельных командных соревнованиях красноярцы показали четвертый результат.

Многие горнолыжницы из краевой сборной вошли в топ-30 лучших спортсменок по итогам заездов на этапе Кубка России "Мемориал В. Цимика". В организации соревнований ежедневно принимали участие более 100 сотрудников оргкомитета, 100 членов судейского корпуса под руководством главного судьи состязаний Алексея Орлова, более 40 врачей и спасателей, 150 волонтеров. За все пять дней тестовых соревнований Зимней универсиады-2019 в фанпарке "Бобровый лог" побывали около 4000 зрителей.

- Работа организационного комитета тестовых соревнований на этом не заканчивается, впереди - подведение итогов, - подчеркнул руководитель дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов. - Мы еще будем проводить большую аналитическую работу. Качество - в мелочах, будем работать над всеми деталями.

В рамках тестовых мероприятий тщательной проверке были подвергнуты многие алгоритмы действий, начиная от встречи гостей в аэропорту и до проведения церемоний награждения спортсменов, включая проведение телевизионных и онлайн-трансляций, также была проверена система аккредитации.

В церемонии закрытия тестовых соревнований принял участие и.о. министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев. Он сообщил, что в целом качество проведения состязаний оценивает положительно:

- Трассы такого уровня в Красноярске подготовили впервые. Теперь мы будем подводить итоги комплексно, для нас важно, как отработали сотрудники по каждому направлению. Только в связке, объединив усилия, можно сделать хорошее мероприятие. Если говорить о спортивных итогах, то хотелось бы, чтобы красноярцы выступали лучше. Наверное, эмоциональная нагрузка немножко мешала. Нам есть, над чем работать. Надеемся, что наши ребята попадут в сборную команду страны и будут выступать на Зимней универсиаде-2019 через год.