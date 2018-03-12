Ракетный корабль "Татарстан" вышел на стрельбы в Каспийское море

Флагман Каспийской флотилии ракетный корабль "Татарстан" вышел из Махачкалы в открытое море. В акватории морских полигонов корабль с номером 691 произведет артиллерийские и зенитные стрельбы по различным целям. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В ходе маневров экипажу корабля, вооруженного крылатыми ракетами "Уран" и "Калибр", предстоит подтвердить готовность к выполнению задач по предназначению одиночным кораблем в открытом море. Во время учебно-боевых тренировок будут отработаны вопросы управления кораблем, а также тактические приемы и способы применения корабельного оружия с выполнением стрельб зенитными ракетами по воздушным целям и артиллерийских стрельб по морским и береговым целям.

Отметим, что недавно экипажи кораблей Каспийской флотилии и боевые расчеты загоризонтной радиолокационной станции "Подсолнух" провели совместные учения по обнаружению надводных и воздушных целей. В маневрах были задействованы пункты управления ракетных кораблей "Дагестан" и "Татарстан", а также корветов: "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг".

Одной из главных особенностей РЛС "Подсолнух" является обзор, позволяющий обнаруживать морские надводные и воздушные объекты на разных высотах как в пределах прямой видимости, так и за линией горизонта. Одновременно расчеты РЛС могут обнаружить, сопровождать и классифицировать до 300 морских и 100 воздушных объектов.

Справка "РГ"

Торжественный подъем Андреевского флага и ввод корабля "Татарстан" в состав ВМФ России состоялся 31 августа 2003 года. В 2016 году корабль прошел капитальную модернизацию, в результате чего были улучшены показатели всех общекорабельных систем и автоматизированы энергетические установки. Установлена новая радиолокационная станция "Галс" и системы обнаружения целей и слежения за надводной обстановкой, постановки помех, средства радиоэлектронной борьбы.

Корабли данного типа оснащены мощным артиллерийским, противокорабельным, зенитным и противолодочным вооружением. Это достаточно крупные боевые корабли водоизмещением около 2000 тонн и длиной более 102 метров, осадка - 4,5 метра. Максимальная скорость хода 28 узлов. Экипаж - около 100 человек, автономность плавания - 15-20 суток.