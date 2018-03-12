В калининградскую колонию привезли теннисный мяч с наркотиками

В Калининградской области задержали мужчину, который пытался доставить в исправительную колонию наркотики в теннисном мяче. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконная перевозка наркотических средств", сообщает пресс-служба УФСИН России по Калининградской области.

Речь идет о мужской колонии строго режима, расположенной в поселке Славяновка Багратионовского района. Автомобиль, пассажир которого вез в исправительное учреждение запрещенные вещества, остановили сотрудники колонии и полицейские в ходе патрулирования прилегающей территории.

При личном досмотре у курьера изъяли надрезанный теннисный мяч. Экспертиза показала, что внутри спортивного инвентаря находилось около десяти граммов гашиша. Пассажиру, перевозившему наркотики, грозит до трех лет лишения свободы.