Новгородского чиновника осудили за миллионную взятку

В Новгородской области бывшего сотрудника регионального департамента природных ресурсов осудили за крупную взятку. Как установила Фемида, мужчина потребовал от местного предпринимателя миллион рублей. В такую сумму подсудимый оценил свое содействие в получении лицензии на право добычи песчано-гравийного материала.

Бизнесмен и чиновник заранее договорились разбить взятку на несколько частей. С ноября 2015 по январь 2016 года сотрудник департамента природных ресурсов получил в общей сложности 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области. Затем "продавца" лицензий задержали сотрудники правоохранительных органов.

За "получение взятки в крупном размере" Новгородский районный суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Решение в законную силу не вступило. Ранее этот же суд приговорил подельников чиновника к условным срокам.