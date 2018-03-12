Определена ключевая тема ПМЭФ-2018

При этом обсуждения в рамках сессий деловой программы будут проходить в четырех тематических направлениях.

Первый блок - "Глобальная экономика в эпоху изменений" - затронет такие аспекты, как демография и решение проблем социального неравенства, а также развитие энергетики и применения новых технологий в сельском хозяйстве. В рамках направления "Россия: используя потенциал роста" участники обсудят основные вызовы, стоящие перед экономикой страны, ее экспортный потенциал, пути выхода на лидерские позиции в мировой технологической и энергетической сфере. Кроме того, будут оглашены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, а также состоится сессия, посвященная конкурсу стартапов "Идея на миллион".

В блоке "Технологии для лидерства" состоятся дискуссии о влиянии новых технологий на все сферы жизни: применение искусственного интеллекта в реальном секторе, использование технологии блокчейн в управлении и бизнесе, построение цифровой инфраструктуры и так далее. Блок "Человеческий капитал в цифровой экономике" осветит проблемы мирового рынка труда, роли образования и конкурентоспособности в цифровой экономике.

Напомним, что форум пройдет в Санкт-Петербурге пройдет 24-26 мая.