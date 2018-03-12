Под Сыктывкаром спасли гулявшего по улице босого ребенка

Следственный комитет Коми начал проверку обстоятельств, при которых маленький мальчик остался один без обуви на Сысольском шоссе, крупной магистрали под Сыктывкаром.

Как сообщает республиканский Следственный комитет, мальчика, которому на вид 6-7 лет, обнаружила местная жительница и вызвала спасателей. Те, в свою очередь, передали ребенка врачам.

Сейчас ребенок находится в больнице. По предварительным данным, он простудился. Сейчас в окрестностях Сыктывкара столбик термометра опустился ниже минус 10 градусов.

Следователи выясняют личность мальчика, ищут его близких и устанавливают, по какой причине ребенок оказался на улице без обуви. Кроме того, в региональном СК планируют собрать данные о том, в каких условиях он живет.

По результатам проверки в ведомстве обещают принять процессуальное решение.