В Русском музее открылась выставка "В поисках современного стиля. Ленинградский опыт". Более 200 экспонатов рассказывают о том, как в середине 1950-1960-х годов сбылась мечта художников - полностью изменить предметный мир. В роли главных героев - тонконогие кресла и вазы-"груши", стеклянные наборы, платья, словно сошедшие с подиума 60-х, афиши и упаковки...

Здесь же весьма уместно выглядят линогравюры и офорты (излюбленная техника "оттепельных" графиков), а также - живопись пресловутого "абстракционизма", свирепо обруганного Н.С. Хрущевым в московском "Манеже". Устроители выставки в Петербурге стремились не только показать зрителю, как складывался стиль 1960-х, но и выявить его особую - ленинградскую - природу.

Это десятилетие можно назвать эпохой дизайна. Именно в те годы слово "дизайн" вошло в широкий оборот. Единство красоты и функциональности объединило специалистов самых разных профессий: архитекторов, инженеров, художников, мастеров декоративно-прикладного искусства. Именно поэтому на выставке показывают и многочисленные архитектурные эскизы зданий, памятников, площадей, ставших приметой города: ТЮЗ и телецентр, Площадь Победы, станции метро...

"Впервые после эпохи модерна и никогда больше единый стиль не являл нам себя в такой целостности и полноте, - подчеркивает одна из кураторов выставки, Маргарита Костриц. - Что касается его "ленинградскости", то именно отсюда, с балтийских берегов, этот стиль начал триумфально распространяться на всю Россию".

Способствовали этому и замечательные производства, - завод художественного стекла, экспериментальные мастерские ЛОСХа. А еще "ленинградскость" стиля поддерживали наследники знаменитого авангарда 20-х.

На выставке представлены полотна, графика и теоретические труды замечательного Владимира Стерлигова. Ученик Малевича, он ввел в художественный оборот новое пластическое понятие - кривая. Все в природе и искусстве, утверждал Стерлигов, строится на чаше-куполе. Его макет "город-чаша", представленный в середине 60-х на архитектурной выставке в Швейцарии, вызвал большой интерес специалистов. Идеи были использованы европейскими градостроителями.

Тогда современный стиль в противовес сталинскому ампиру предложил себя массам

Такие же "кривые" мы видим в произведениях ленинградских стекольщиков и мастеров фарфорового завода: лаконичная форма, условность в изображении, простота и выразительность адресуют зрителя к творчеству авангардистов, будят фантазию, заставляют "пользователя" искусства становиться соавтором творца. Это потом, много позже, столики на "козьих ножках" и малоформатные хрущевки станут темой для анекдотов.

"А тогда современный стиль в противовес сталинскому ампиру предложил себя самым широким массам, - говорит куратор выставки Александр Боровский. - В нем пленяли именно доступность, отсутствие статусности. Это была своего рода реализация "малой утопии", не получившейся у авангардистов 1920-х - войти в каждый дом".

В работах Татьяны Шишмаревой, Георгия Ковенчука, Александра Ведерникова, Веры Матюх, Игоря Оминина, эскизах Олега Целкова видно, как это происходило.