На Дону на полицейских завели дело за избиение юноши

В Ростовской области правоохранительные органы возбудили уголовные дела в отношении заместителя начальника и старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела МВД России по Сальскому району за избиение 16-летнего юноши во время допроса.

По информации пресс-службы СК России по Ростовской области, в феврале полицейские в рамках проверки сообщения о преступлении доставили в отдел полиции несовершеннолетнего жителя Сальского района. Для того, чтобы получить признательные показания, юноше были причинены множественные телесные повреждения электрошоковым устройством, а также нанесены удары руками по голове.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ - "Превышение должностных полномочий".

По ходатайству следователя суд заключил подозреваемых под стражу.