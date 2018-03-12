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12.03.2018 17:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Путин похвалил аграриев за лидерство

Текст: Кира Латухина (Краснодар)
Российский АПК стал одним из драйверов роста страны. И в ближайшие годы наша страна войдет в число лидеров глобального агропромышленного рынка. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре.

"Вашими усилиями российский АПК кардинально изменился, - похвалил аграриев глава государства . - Стал глобально конкурентоспособным и высокотехнологичным, одним из драйверов роста экономики страны. Когда вообще это можно было представить? Говорю и сам своим ушам не верю". "Еще совсем недавно, помните, как говорили о сельском хозяйстве. Теперь это, слава богу, в прошлом", - констатировал он.

Объем сельхозпроизводства в России растет пять лет подряд, с 2013 года, при этом объем продукции животноводства растет 13 лет подряд. "То есть не только в условиях прикрытия внутренних рынков от внешних конкурентов в связи с известными событиями", - уточнил глава государства.

Фото: Егор Еремов/РИА Новости
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"Сегодня Россия себя полностью обеспечивает по всем основным видам продовольствия", - заявил президент. А ведь еще в 2000 году "в голову не могло прийти", как вырастет агропроизводство, сказал он. В прошлом году урожай зерновых был 135,4 миллиона тонн. "Это, конечно, удивительный результат. И это ровно в два раза больше, чем в 2000 году, а я прекрасно помню этот 2000 год, 65,4 миллиона тонн, помню, как радовался, что нам в принципе хватает закрыть свои потребности", - поделился глава государства.

Путин призвал постоянно повышать качество продукции и наращивать конкурентоспособность. Сельскохозяйственный экспорт по сравнению с 2000 годом вырос в 16 раз. Он на треть превышает доходы от экспорта вооружения и военной техники.

"Миф о вечном депрессивном состоянии АПК уже все, никому не интересен", - заметил президент. "Уверен, что уже в ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобального агропромышленного рынка", - произнес он и напомнил, что в Послании Федеральному собранию говорил, что через четыре года "мы планируем поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну". То есть Россия будет нетто-экспортером продовольствия.

Нужна расшивка узких мест на железнодорожном транспорте, рост мощности портов, необходимо повышать эффективность инструментов поддержки экспортеров, перечислил Путин и обещал продлить действие на следующие зерновые сезоны льготных перевозок по железной дороге. Кроме того, он поручил кабмину проанализировать дополнительные механизмы льготного кредитования сельхозпроизводителей.

"Спрос на экологически чистые и качественные продукты питания в мире устойчиво растет", - отметил президент и поручил следить за качеством поставляемых продуктов и помогать аграриям выйти на рынки. Также следует модернизировать производства и стимулировать строительство новых, повышать самообеспеченность.

Фото: depositphotos.com
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Будущее АПК Путин связал не только с агрохолдингами, но и с фермерами. "За 17 лет их доля в выпуске сельхозпродукции выросла в четыре раза", - сказал он. "Энергию, инициативность таких людей обязательно нужно поддержать, максимально снимать все барьеры для выхода их продукции на рынок", - заявил президент.

Глава государства обещал фермерам вернуть норму по выделению сельхозземель без тендеров. "Договорились с министром сельского хозяйства, у него такое поручение есть - мы вернемся к норме, которая была зафиксирована в законе о выделении земли фермерам ранее", - заверил Путин. Но должны быть внесены такие изменения, которые не позволят манипулировать получаемой землей - она должна использоваться по сельхозназначению.

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