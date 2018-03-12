Путин приедет в Крым

В Кремле сообщили о подготовке поездки президента в Крым.

"Поездка в Крым действительно готовится", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос, правда ли, что Владимир Путин посетит полуостров 14 марта.

На вопрос, будет ли президент голосовать в воскресенье в столице, его пресс-секретарь сказал, что пока не может ответить. Но добавил, что традиционно он это делает в Москве.

При этом возможность проголосовать в любом другом регионе у главы государства есть - "как у любого гражданина", добавил Песков.