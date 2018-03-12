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12.03.2018 11:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму не собираются просить прощения у Украины

Текст: Татьяна Замахина
Украинские политики не услышат извинений от крымчан, уверен депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Так он отреагировал на украинский законопроект "О прощении", согласно которому жители Крыма должны раскаяться и извиниться перед Украиной.
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С данной инициативой выступил бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко: он предлагает жителям Крыма и Донбасса подать в украинские суды заявления о признании своей вины, раскаянии и извинении за совершенные "преступления". К тому же Сенченко предлагает ограничивать "раскаявшихся" в гражданских правах, что подразумевает запрет на работу в органах власти и участие в выборах.

Украинским политикам не удастся навязать комплекс вины людям, которым не за что просить прощения, уверен Бальбек.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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"Официальный Киев играет в злого и доброго полицейского, - сказал парламентарий, которого цитирует РИА Новости. - Сначала нам устраивали блокады, затем забрасывали диверсантов, а теперь говорят, мол, покайтесь и мы все простим. Не дождетесь!"

В парламенте республики тоже отреагировали на "предложение".

"У кого просить прощения? Придет время, когда они будут просить прощения перед крымчанами за все, что натворили в Крыму. Мы помним, как Сенченко устроил водную блокаду Крыма, помним энергетическую и транспортную блокады", - подчеркнул вице-спикер парламента Ефим Фикс.

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