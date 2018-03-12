В зоне строительства Крымского моста нашли моллюска с Сахалина

Ученые провели масштабные исследования состояния экосистемы в районе строительства Крымского моста, которые подтвердили соблюдение мостостроителями всех необходимых природоохранных мероприятий и позволили обнаружить нового для этих мест моллюска.

- Во время исследований был впервые в этой части моря обнаружен моллюск родом из западной части Тихого океана и дальневосточных берегов России, - рассказал Тимофей Барабашин, заведующий управлением океанографии и природоохранных исследований АзНИИРХ. - Этот вид обычен для Сахалина. В Черном море впервые его заметили в 2002-м у берегов Румынии, но у наших берегов до этого момента его не встречали. Теперь ученые будут наблюдать за тем, как он поведет себя в новой среде.

Комплексный экологический мониторинг на протяжении последних четырех лет позволил в динамике проследить за состоянием водных биоресурсов, атмосферы, почвы, растительного и животного мира. Как сообщил инфоцентр "Крымский мост", большой массив научных данных собран в Керченском проливе, Таманском и Динском заливах, а также частично на Керченском и Таманском полуострове. Только за четвертый квартал 2017 года ученые провели исследования в 284 точках в зоне строительства Крымского моста, отобрали и проанализировали 419 проб воды, почвы и воздуха.

Согласно выводам ученых, воздействие строительных работ на окружающую среду носит локальный характер, и никаких существенных изменений в морских и наземных экосистемах не замечено. Мало того, как ранее отметили ученые, после забивки свай в районе Крымского моста заметно увеличилась популяция дельфинов. Их привлекло возросшее поголовье рыбы, которая в свою очередь, "откликнулась" на планктон, моллюсков и простейших микроорганизмов, населивших поверхность свай.

Экологический мониторинг предусмотрен программой экологического сопровождения проекта Крымского моста. Она была разработана еще на этапе проектирования объекта и одобрена Росприроднадзором. Всю полученную информацию впоследствии ученые направляют в Минприроды РФ.