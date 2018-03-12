Владимир Путин посетил кубанскую теплицу

Президент Владимир Путин приехал на Кубань, в "Национальный центр зерна", где оценил работу агрономов в селекционной теплице.

Центр зерна - флагман аграрной науки житницы России - Кубани. За более чем сто лет своей деятельности было создано свыше 400 сортов и гибридов сельхозкультур. Среди них, например, пять сортов конопли без наркотического вещества. В крае почти 99 процентов посевных площадей засевается озимой пшеницей и ячменем, созданными в НЦЗ. Продукция центра широко распространена в бывших советских республиках, а также в Турции.

Президента в теплице сопровождали его помощник Андрей Белоусов, вице-премьер Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства Александр Ткачев и глава Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков. Сотрудники центра рассказали о селекции новых гибридов зерновых на примере гибрида пшеницы и ржи - тритикале и показали образцы пшеницы, ячменя, полбы, кукурузы, гороха, тритикале, конопли.