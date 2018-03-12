В понедельник на Кубани президент занимался вопросами сельского хозяйства. В Национальном центре зерна имени П.П. Лукьяненко глава государства оценил работу агрономов в теплице. Затем осмотрел выставку стартапов и принял участие в заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей.

"Вашими усилиями - всех, кто трудится на селе - российский АПК за последние годы кардинально изменился, - похвалил аграриев Владимир Путин. - Стал глобально конкурентоспособным и высокотехнологичным, одним из драйверов роста всей российской экономики. Когда это вообще можно было представить? Говорю и сам своим ушам не верю". "Еще совсем недавно, помните, как говорили о сельском хозяйстве. Теперь это, слава богу, в прошлом", - констатировал он.

Объем сельхозпроизводства растет уже пять лет, с 2013 года, при этом объем продукции животноводства растет 13 лет подряд - "а не только в условиях прикрытия наших внутренних рынков для внешних конкурентов в связи с известными событиями", - заметил президент.

"Сегодня Россия полностью себя обеспечивает по всем основным видам продовольствия", - заявил Путин. А ведь еще в 2000 году "в голову не могло прийти", как вырастет агропроизводство, сказал он. В прошлом году урожай зерновых был 135,4 миллиона тонн. "Это, конечно, удивительный результат", - оценил глава государства.

Объем сельхозпроизводства в России растет с 2013 года, а объем продукции животноводства - 13 лет подряд

Президент призвал постоянно повышать качество продукции и наращивать конкурентоспособность. Экспорт сельхозпродукции и продуктов питания по сравнению с 2000 годом вырос в 16 раз и на треть превышает доходы от экспорта вооружений и военной техники.

"Отрасль стала действительно привлекательной для инвестиций... Миф о вечном депрессивном состоянии уже никому не интересен. Уверен, что уже в ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобального агропромышленного рынка", - произнес Путин.

Глава государства поручил кабмину проанализировать дополнительные механизмы льготного кредитования сельхозпроизводителей и обещал продлить действие на следующие зерновые сезоны льготных перевозок по железной дороге.

Модератор сессии - журналист Сергей Брилев - заметил в ходе заседания, что его предыдущее интервью с президентом касалось истории нелегальной разведки, а сейчас речь идет о сельском хозяйстве. "Зачем нам разведка, если хлеба не будет, - улыбнулся Владимир Путин. - Хлеб есть - можно и разведкой позаниматься".

Важная тема - экспорт. "Спрос на экологически чистые и качественные продукты питания в мире устойчиво растет", - отметил президент и поручил следить за качеством поставляемых продуктов и помогать аграриям выйти на новые рынки. Функции минсельхоза можно расширить за счет создания единой ветеринарной службы, согласился он, а также рассказал о решении расширить систему сельхозатташе на 14 стран.

Будущее АПК Путин связал не только с агрохолдингами, но и с фермерами: "За 17 лет их доля в выпуске сельхозпродукции выросла в четыре раза". "Энергию, инициативность таких людей обязательно нужно поддержать, максимально снимать все барьеры для выхода их продукции на рынок", - убежден он. Глава государства обещал фермерам вернуть норму по выделению сельхозземель без тендеров. Но должны быть такие изменения, которые не позволят манипулировать землей и использовать ее не по назначению.

Еще президент призвал аккуратнее развивать систему залога участков сельхозназначения под кредиты для аграриев - чтобы не было спекуляций. "Как бы здесь только нам ни создать дополнительных проблем типа обманутых дольщиков", - предостерег он.

Кроме того, Путин пообещал ужесточить ответственность за "серый импорт". "Конечно, внешняя граница ЕАЭС не должна быть прозрачной для проникновения товаров, ограниченных ввозом на таможенную территорию России. Мы это прекрасно понимаем. Работаем над этим постоянно", - сказал он. И это, не скрывал президент, "подчас вызывает даже достаточно бурную реакцию у наших партнеров". "Но мы все равно будем это делать, в том числе будем ужесточать ответственность за соответствующие нарушения", - резюмировал Путин.

Россия продолжит курс по поддержке своих аграриев, соблюдая при этом нормы ВТО, заверил президент. "Я уверен, что у нашего сельского хозяйства будущее обеспечено и гарантировано", - сказал он. До введения санкций и ответных мер "конкуренция на нашем внутреннем рынке для наших сельхозпроизводителей была непосильной", напомнил глава государства. "Они повели себя соответствующим образом с этими санкциями и дали нам шанс оказать содействие на внутреннем рынке своим сельхозпроизводителям. Как мы видим, наше сельское хозяйство использовало эту возможность, причем использовало очень эффективно", - констатировал он.

"Для благополучия России, ее уверенного движения вперед очень важны ваш профессионализм, инициативность и стремление добиваться еще больших результатов", - сказал аграриям президент.

В Национальном центре зерна Путин пообщался с селекционерами и фермерами и уже не в первый раз похвалил мороженое кубанского производителя. Главе государства также рассказали о селекции на примере гибрида пшеницы и ржи - тритикале.

Во время осмотра теплицы президент также ответил на неожиданный вопрос журналиста ВВС о том, несет ли Россия ответственность за отравление Сергея Скрипаля. Президент дал совет: "Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать" и напомнил, что приехал заниматься вопросами сельского хозяйства.