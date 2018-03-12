Возрождать курорты Крыма помогают многие российские регионы

Ввод в эксплуатацию в нынешнем году нового аэропорта в Симферополе, а к концу года автомобильной части моста через Керченский пролив сделает Крым более доступным для гостей из других регионов России. Уже в 2018-м, по прогнозам главы Ростуризма Олега Сафонова, полуостров посетят более 6 миллионов отдыхающих. Помимо пляжного туризма, их ждет обновляющийся санаторный комплекс.

Крым испокон веку считался регионом, где сама природа и уникальный климат способны вернуть утраченное здоровье. В санаториях лечили от недугов опорно-двигательного аппарата, неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний, бесплодия, болезней кожи.

- Природно-климатический потенциал Крыма уникален, а в сочетании с новыми технологиями можно добиться больших успехов, - говорит руководитель крымского филиала Национальной курортной ассоциации Сергей Стрельбицкий. - Пока мы не в полном объеме используем природно-лечебные факторы - то, что в первую очередь использовалось в советское время. Нам нужно вернуться к этому, а параллельно обновлять материально-техническую базу санаториев. Тогда Крым сможет вернуть статус всероссийского санаторного курорта.

Сейчас в республике, по информации минкурортов РК, 150 санаториев, гостиниц и пансионатов предоставляют услуги санаторно-курортного лечения, еще 207 - оздоровительного характера. Круглогодично принимать отдыхающих могут 142 учреждения. Есть среди них очень успешные. Так, на Всероссийском форуме "Здравница-2017" крымские санатории получили золотые медали в шести номинациях. Лучшей детской специализированной здравницей был признан Евпаторийский военный детский клинический санаторий, в номинации "Лучшие технологии санаторно-курортного лечения" победил санаторий "Меллас".

- В "Мелласе" гостям доступны целебные сакские грязи, всевозможные виды лечебных ванн и душей, аппаратная физиотерапия, ингаляции, подводный душ-массаж, - рассказывает доктор медицинских наук Елена Гусакова. - А местная минеральная вода является аналогом воды "Ессентуки-20", показана при заболеваниях почек, органов пищеварения и обмена веществ.

Золотые медали "Лучшая здравница" и "Лучшие инновационные технологии в санаторно-курортной сфере" получил Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова.

- С 2014 года мы получили уже 16 престижных наград, что вывело нас в число лучших санаториев России, - говорит руководитель Сакского военного клинического санатория Игорь Довгань. На этот климатический, бальнеологический и грязелечебный курорт приезжают не только россияне, но и гости из 60 стран мира. С 2014 года санаторию удалось выйти на среднегодовую загрузку 80 процентов, вдвое увеличив валовый доход - с 340 до 716 миллионов рублей. Это уникальный пример для Крыма, и не только - из 1850 санаториев России по валовому продукту он занимает второе место.

150 санаториев и пансионатов предоставляют услуги санаторно-курортного лечения в Крыму

- Исключительно за счет заработанных средств мы начали внедрять современные технологии санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, закупили более 300 единиц инновационного оборудования. Например, аппарат гравитационной нейромышечной активации позволяет возвращать к активному образу жизни после тяжелых травм опорно-двигательного аппарата и инсульта, - продолжает Игорь Довгань. - Есть технологии, позволяющие лечить бесплодие, сердечно-сосудистые заболевания и даже улучшать качество жизни больным с онкологическими заболеваниями. Мы единственный санаторий в России, имеющий лицензии на 170 видов медицинской деятельности.

Успешность крымских санаториев не зависит от ведомственной принадлежности учреждения - главным образом, это заслуга менеджмента. Например, санатории минздрава Крыма "Дюльбер", "Мисхор", "Ай-Петри" смогли выиграть конкурсы департамента труда и соцзащиты Москвы и загружены практически весь год. В санатории "Саки" летом занято 100 процентов номеров, сейчас почти половина.

- С прошлого года поток отдыхающих начал расти, и сейчас загрузка на 30 процентов больше, чем была в 2017-м, - говорит заместитель генерального директора санатория "Саки" Елена Букач. - Приезжают и молодые репродуктивного возраста - 30-37 процентов, и пожилые люди, но в лидерах возрастная группа 45-50 лет.

Мы самостоятельно зарабатываем на развитие и приобретение современного оборудования. Из санатория с опытом становимся современным модернизированным учреждением - к услугам гостей открытый бассейн с минеральной водой, современные номера, возможность посещения экскурсий. То есть мы стараемся предложить комплексную услугу отдыха и лечения. Ведь Крым - это не только пляжный туризм, но и регион здоровья.

Нигде в мире санатории не содержат за государственный счет, инвестпроекты - самая оптимальная форма их развития

Но есть в Крыму здравницы, материально-технические базы которых безнадежно устарели, а оборудование, по ироничному замечанию самих работников, "еще помнит Сталина".

Среди них 11 санаториев минздрава РК: в Евпатории это санаторий "Прибой", на территории Ялты - пять противотуберкулезных здравниц, в Алупке - "Солнечный", "Предгорный" и "Алупка", в Гаспре - "Ай-Тодор", в Евпатории - "Родина". В 2014 году все они были национализированы, а в начале прошлого года переданы минэкономразвития Крыма для формирования инвестплощадок.

- Нигде в мире санатории не содержат за государственный счет, инвестпроекты - самая оптимальная форма их развития. Учреждение остается в собственности республики, а инвестору передается для модернизации на определенный срок - до 49 лет, - говорит председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. - Сейчас в мире много новых направлений в лечении и оздоровлении, которые в Крыму пока не представлены. Их появление даст возможность туристам поправлять здоровье не где-то в Европе, а в Крыму, что станет толчком для развития санаторного лечения. Надеюсь, до 2020 года начнется модернизация всех санаториев, ведь как только будет открыто железнодорожное сообщение с материком, поток туристов вырастет, и нам нужно быть готовым принять их на достойном уровне.

Под занавес 2017 года санаториям "Солнечный", "Алупка" и имени Чехова нашли инвесторов для реализации проектов по обновлению основных фондов. Главные требования - сохранение профиля санаторного учреждения и круглогодичная работа.

- Совместно с Корпорацией развития Крыма мы занимаемся привлечением инвесторов для имущественных комплексов санаториев с высоким износом основных средств, - рассказывает министр экономического развития Крыма Наталья Чабан. - Но санаторно-курортная сфера не существует сама по себе. На ее развитие оказывает влияние состояние множества смежных отраслей. Наша задача - создать "точки притяжения" для туриста. Гость не должен выбирать между лечением, комфортным отдыхом, развлечением и другими формами досуга - его нужно обеспечить всем. То есть предложить отдых all inclusive и высокий уровень сервиса: развлечения для всей семьи, круглогодичный интересный досуг и оздоровление, высококачественные крымские продукты питания, разнообразную событийную программу.

Помимо частных инвесторов поднять санаторную отрасль Крыма помогают субъекты РФ. В 2018 году власти Республики Башкортостан планируют полностью модернизировать переданный им детский санаторий "Юбилейный" в Евпатории.

Чеченская Республика намерена открыть в Алуште современное учреждение для отдыха детей.

На Российской инвестиционном форуме в Сочи было подписано соглашение между Крымом и Ингушетией о передаче в безвозмездное пользование евпаторийского детского санатория "Пионер" на условиях проведения ремонта и реконструкции всех его корпусов.

- Практика передачи санаториев другим субъектам будет продолжена, - говорит глава РК Сергей Аксенов. - Мы заинтересованы в этом: сейчас объекты простаивают, и бюджету приходится содержать трудовые коллективы. Передав их другим республикам, Крым получит налогооблагаемые объекты, находящиеся в государственной собственности Российской Федерации.