В понедельник в Екатеринбурге состоялся заключительный матч 22-го тура отечественной футбольной Премьер-лиги. В нем лидер турнира "Локомотив" уверенно обыграл "Урал" (2:0) и оторвался от ближайших конкурентов - "Спартака" и ЦСКА - на восемь очков. Отличились Антон Миранчук и Мануэл Фернандеш.

За сутки до встречи появилась информация, что ее могут перенести в Тюмень. Причина - неудовлетворительное состояние газона на домашней арене уральцев. Однако, несмотря на возражения "Локомотива" и главного тренера команды Юрия Семина, матч прошел в Екатеринбурге. Что, впрочем, никак не повлияло на результат.

- Ребята молодцы. Они показали хороший футбол на таком сложном поле. Нам было непросто к нему привыкнуть, да и "Урал" помучился, - отметил Семин в эфире телеканала "Наш футбол". - Но таковы реалии. Самое главное - мы выиграли. И не дали "Спартаку" с ЦСКА к нам приблизиться.