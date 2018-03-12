"Локомотив" восстановил восьмиочковый отрыв от "Спартака"

Московский "Локомотив" на выезде одержал победу над екатеринбургским "Уралом" со счетом 2:0 в матче 22-го тура РФПЛ. Благодаря этому "железнодорожники", лидирующие в чемпионате, восстановили восьмиочковый отрыв от ближайшего преследователя - московского "Спартака".

В том, кто будет победителей матча в Екатеринбурге, не высказывали особых сомнений ни эксперты, ни букмекеры. Пожалуй, единственное, что могло помешать гостям - это поле, о качестве которого перед началом игры недвусмысленно высказался наставник "красно-зеленых" Юрий Семин. Он выразил недоумение в связи с тем, что инспектор матча принял решение разрешить проведение игры.

"Что сказать о газоне? Есть положение, согласно которому зеленой травы на поле должно быть 70-80 процентов, а здесь - 20 процентов, - сказал Юрий Павлович в эфире телеканала "Наш футбол". - Не знаю, почему инспектор принял решение играть".

Однако на деле возможные проблемы с полем не оказали никакого влияния на то, как "Локомотив" использовал свои моменты. При том, что преимущество гостей нельзя было назвать подавляющим, реализация у игроков "Урала" хромала. Тогда как москвичи уже в первые 15 минут обеспечили себе комфортный счет, который в итоге и сохранился до финального свистка.

Первый мяч "Локомотива" стал голом имени братьев Миранчуков. На 11-й минуте Алексей отважился на удар с левого угла штрафной, который вратарь "шмелей" Ярослав Годзюр парировал. Но, на свою беду, голкипер отбил мяч точно на набегавшего Антона Миранчука, которому не составило никаких проблем забить.

А всего четыре минуты спустя гости заработали пенальти. Грегор Балажиц в своей штрафной руками схватил Эдера и удержал его, в ответ на что арбитр Владимир Москалев уверенно указал на "точку". Подошедший к мячу Мануэл Фернандеш хладнокровно пробил в угол, противоположный тому, куда прыгнул Годзюр.

И, несмотря на то, что до конца встречи оставалось еще очень много времени, уральцы не смогли ничего изменить, как ни старались. Финальный свисток зафиксировал победу "Локомотива" со счетом 2:0, после чего москвичи вновь оторвались от "Спартака" на восемь очков. "Урал" же с 25-ю баллами остался на 11-й строчке турнирной таблицы.

Любопытный факт: в прошлом сезоне за восемь туров до конца чемпионата "красно-белые" опережали ближайшего преследователя также на восемь баллов и чемпионство не упустили. По тому, как сейчас играет "Локомотив", кажется, что команда Юрия Семина также останется на верхней строчке. Однако есть один нюанс: календарь на оставшиеся матчи.

И здесь самое выгодное положение как раз у "Спартака", поскольку он уже провел все встречи с соперниками из группы лидеров, в которую, помимо "Локо", входят имеющий одинаковое количество очков с "красно-белыми" ЦСКА, а также "Краснодар" и "Зенит". Именно с "быками" и петербуржцами "Локомотиву" предстоит встретиться в 28-м и 29-м турах - не исключено, что именно исходы этих встреч в итоге решат судьбу чемпионства.