В плей-офф Континентальной хоккейной лиги определился еще один участник второго раунда. Им стал магнитогорский "Металлург", который одолел в шести матчах "Автомобилист" из Екатеринбурга.

Эти команды по итогам "регулярки" заняли четвертое и пятое места на Востоке, поэтому серия изначально обещала быть очень упорной. Такой она и получилась. Под руководством опытнейшего Владимира Крикунова "Автомобилист" провел очень сильный сезон. Ну а в серии с "Металлургом" команде, пожалуй, не хватило опыта.

- Не в чем упрекнуть ребят. Они делали все, что могли. Но, к сожалению, одного гола мало для того, чтобы выиграть у "Металлурга" - так оценил Крикунов решающий, шестой матч серии. До него команды четко обменивались победами - первая игра осталась за "Магниткой", вторая - за "Автомобилистом", и так далее.

До этого матча команды четко обменивались победами. Но в итоге сказался опыт "Металлурга"

К этому поединку счет в серии был, таким образом, 3:2 в пользу "сталеваров". "Металлургу" нужно было обязательно воспользоваться шансом закончить противостояние на своей площадке, и он этого добился. Ключевым стало начало второго периода, когда Тимкин и Мозякин сделали счет 2:0. В середине встречи "Автомобилист" одну шайбу отыграл, а точку броском уже в пустые ворота поставил Осала - 3:1 в матче и 4:2 в серии.

- Хочу поблагодарить "Автомобилист" за хорошую серию. Все матчи были напряженными. Были красивые игры. Что касается сегодняшней встречи - я очень доволен самоотдачей, тем, с каким настроем и с каким терпением ребята вышли на матч, - заявил журналистам главный тренер "Металлурга" Виктор Козлов.

Отметим, что в противостоянии "Салавата Юлаева" и "Авангарда" понадобятся все семь матчей. Омичи победили в домашнем матче - 3:2, и теперь все решится в среду в Уфе.