В Кургане пенсионера МВД осудили за драку с полицейским

В Кургане вынесли приговор по делу о рукоприкладстве со стороны 53-летнего пенсионера МВД.

"В августе 2017 года около часа ночи мужчину, который находился в общественном месте будучи нетрезвым, задержали сотрудника ППС. Когда его доставили в отдел полиции и попытались поместить в комнату для административно задержанных, он ударил рукой по лицу помощника оперативного дежурного", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры предысторию.

Сегодня курганский городской суд рассмотрел дело пенсионера МВД и вынес обвинительный приговор по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти при исполнении). Бывший правоохранитель признан виновным и оштрафован на 50 тысяч рублей.