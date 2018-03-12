РФ разрешит ввоз молока из Беларуси при хороших результатах проверки

Ввоз молока из Беларуси не будет запрещен, если проверки местных предприятий, которые будут проведены, дадут положительные результаты. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Уточняется, что сейчас согласуются механизмы проведения проверок. Инспектирование может начаться на следующей неделе.

Напомним, Россельхознадзор намеревался запретить ввоз молока и молочной продукции из Беларуси. Потом было принято решение перенести ограничения на 5 марта, затем - на 15 марта.

На продукцию в потребительской упаковке распространять запрет не планировалось.