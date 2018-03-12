Роспотребнадзор открыл новую "горячую линию"

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) объявила об организации "горячей линии" для потребителей.

Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

Линия открыта накануне Всемирного дня прав потребителей. До 27 марта на все вопросы потребителей ответят специалисты управлений Роспотребнадзора в субъектах РФ, а также в консультационных центрах для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии.

Напомним, что Всемирный день прав потребителей проводится 15 марта, начиная с 1983 года, а в России - с 1994 года. В этом году он проходит под девизом "Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными".

Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать потребителей не только лично и по телефонам "горячих линий", но и в торговых центрах крупных городов, в многофункциональных центрах (МФЦ), а также через мессенджеры.