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12.03.2018 19:10
Рубрика: Власть

Хозяин в цифре

Регистрацию собственности на дом и участок теперь можно провести в любом регионе, независимо от места жительства
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7514 (51)
В наступившем году Росреестр, к услугами которого приходится обращаться практически всему взрослому населению страны, запланировал много новшеств, большинство из которых имеет прямое отношение к нуждам людей.
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Срок регистрации права собственности на дом, квартиру, участок сократился до шести дней. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Срок регистрации права собственности на дом, квартиру, участок сократился до шести дней. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Ведомство открыто заявило, что в первую очередь намерено сделать еще лучше качество предоставляемых им государственных услуг и продолжить развивать свои электронные сервисы. По планам ведомства, решено за год распространить на всю страну уже проверенные пилотные проекты. Это проект по созданию так называемых фабрик электронной регистрации. Ведомство продолжит переводить в цифру многочисленные архивы.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Регионы начнут проводить кадастровую оценку по новым правилам

Обо всем этом говорила заместитель министра экономического развития - руководитель Росреестра Виктория Абрамченко на итоговой коллегии своего ведомства.

Кстати, этот год для российской учетно-регистрационной системы - юбилейный. На него приходится сразу две круглые даты: 10-летие образования Росреестра и 20-летие создания в России системы госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

По словам Виктории Абрамченко, основные новшества прошлого года связаны с исполнением Закона "О государственной регистрации недвижимости". Так, введена единая учетно-регистрационная процедура. В переводе на обывательский язык это означает проведение регистрации прав и кадастрового учета по одному заявлению.

Сейчас по проекту Росреестра можно зарегистрировать право собственности не отходя от офиса застройщика

Стал реальностью экстерриториальный принцип приема документов. То есть стала нормой возможность получения услуги в любой точке страны независимо от места нахождения гражданина и объекта недвижимости.

Росреестр развивает интересный и полезный проект - взаимодействие с банками и застройщиками при оказании госуслуг. Проще говоря, можно зарегистрировать право собственности, не выходя из офиса застройщика. По проекту Росреестра тут срок регистрации сократился за год с 7 до 3 рабочих дней. Быстрее и лучше всего у Росреестра это получается со Сбербанком.

В 2017 году завершены работы по обеспечению картографической основой масштаба 1:10 000 территории Крыма и Севастополя, масштаба 1:2000 всех населенных пунктов Крыма. Создан Национальный атлас Арктики.

В Росреестре говорят, что издание атласа направлено на развитие экономики, социальной сферы, сохранение природы Арктического региона.

Фото: depositphotos.com
Росреестр примет документы на регистрацию недвижимости виртуально

В прошлом году Росреестр приступил к реализации закона о "лесной амнистии".По нему в случаях пересечения границ участков граждан с лесом приоритет права собственности остается у людей. С момента вступления этого закона в силу в августе 2017 года по "амнистии" зарегистрировали 2,7 тысячи участков.

По статистике, самые востребованные услуги Росреестра - регистрация прав, кадастровый учет, предоставление сведений из Единого государственного реестра. Росреестр продолжает развивает "бесконтактные технологии". То есть через Интернет и на базе МФЦ. В ведомстве говорят , что такой формат повышает качество услуг и снижает коррупционные риски.

К ведению Росреестра относится и надзор за саморегулируемыми организациями - арбитражных управляющих и кадастровых инженеров. Именно на них приходится большинство обоснованных жалоб граждан. В Росреестре сделали акцент на профилактике, а не разборе уже сделанных нарушений. Для этого разработаны предложения, чтобы выявить нарушения до того, как они произошли.

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