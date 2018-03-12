С 1 апреля этого года граждане смогут оценивать работу поликлиник на портале государственных услуг. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, дополняющее портал государственных услуг механизмом оценки уровня обслуживания в поликлиниках.

Сервис по оценке работы поликлиник, по словам премьера, пока вводится в качестве эксперимента, а при его востребованности станет постоянным. Фото: Екатерина Штукина / пресс-служба правительства РФ / ТАСС

Эта функция в качестве эксперимента появится в личном кабинете "Мое здоровье", который появился в марте прошлого года и дает возможность прикрепления к медицинскому учреждению и записи к врачу. "С 1 апреля этого года в личном кабинете те, кто через кабинет записался к врачу, смогут, в свою очередь, оценивать, как организована работа в поликлиниках", - рассказал глава правительства на совещании со своими заместителями.

- Такие оценки в значительной степени должны стать руководством к действию для медицинских организаций, - считает Медведев.

До конца года сервис будет работать в качестве эксперимента в рамках одного из приоритетных проектов, а при его востребованности станет постоянным.

Также председателем правительства утверждены правила предоставления государственной поддержки муниципальным образованиям, которые победят во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В нем принимают участие поселения, имеющие статус федеральных, региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тысяч человек.

Такие оценки в значительной степени должны стать руководством к действию для медицинских организаций

В 2018 году предполагается отобрать 60 лучших практик. Сумма каждого гранта на реализацию проекта благоустройства парка, сквера, площади или улицы в малом городе составит от 30 до 100 миллионов рублей, историческим поселениям - до 50 миллионов.

- Важно, чтобы в этих городах было жить и комфортно, и удобно, а не просто чтобы они имели славную историю. Поэтому при создании проектов для конкурса власти должны будут привлекать местных жителей, - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев.

Утверждена и "дорожная карта" по развитию в стране инструментов государственно-частного партнерства, особенно важного для решения задач по улучшению инфраструктуры, на которые в том числе делал акцент в своем Послании Федеральному Собранию президент.

Инфраструктура в России долгие годы была недофинансирована, заметил Медведев, но одними государственными вложениями ситуацию быстро не исправить, нужны частные инвестиции. Привлеченные в последние годы внебюджетные средства оцениваются как незначительные.

"Это порядка одного процента. А во многих странах подобные вклады частных инвесторов в финансирование инфраструктуры достигают 20 процентов", - сказал глава правительства. Не в последнюю очередь проблема кроется в том, что подобные вложения не так быстро окупаются.

Поэтому правительство решило сделать ставку на механизм так называемой инфраструктурной ипотеки, с помощью которого планируется привлечь инвестиции в строительство портов, дорог, мостов, энергосетей и сооружение линий связи.

"Решение сложное, потребовало увязки позиций многих ведомств. Я давал поручения в этом всем разобраться. Надеюсь, что в рамках вот этого решения и в целом новых нефинансовых механизмов для инфраструктурной ипотеки, для других способов вложения в инфраструктуру в рамках "дорожной карты" будут проводиться значимые мероприятия", - заявил Дмитрий Медведев.