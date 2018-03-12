Россияне смогут оценить работу поликлиник на портале "Госуслуги"

С 1 апреля граждане смогут оценивать работу поликлиник на портале "Госуслуги".

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, дополняющее портал государственных услуг механизмом оценки уровня обслуживания в поликлиниках. Эта функция в качестве эксперимента откроется в личном кабинете "Мое здоровье", который появился в марте прошлого года и дает возможность прикрепления к медицинскому учреждению и записи к врачу. "С 1 апреля этого года в личном кабинете те, кто через кабинет записался к врачу, смогут, в свою очередь, оценивать, как организована работа в поликлиниках", - рассказал глава правительства на совещании со своими заместителями.

- Такие оценки в значительной степени должны стать руководством к действию для медицинских организаций, - считает Медведев.

До конца года сервис будет работать в качестве эксперимента в рамках одного из приоритетных проектов, а при его востребованности станет постоянным.