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Рубрика: Спорт

Вдвоем быстрее

Румянцева и Миленина снова вместе на пьедестале Пхенчхана
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск №7514 (51)
Наши спортсмены с ограниченными физическими возможностями продолжают брать медали на Играх в южнокорейском Пхенчхане, где выступают в статусе "нейтральных паралимпийских атлетов" (NPA).

Третий соревновательный день принес нашей команде полный комплект наград. Дебютантка Паралимпиады москвичка Екатерина Румянцева выиграла свое второе "золото", причем на пьедестале почета она снова оказалась вместе со сделавшей "серебряный" дубль представительницей Свердловской области Анной Милениной. Но если первого своего успеха девушки добились в биатлонном старте на дистанции 6 км среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в категории "стоя", то в понедельник они отличились в лыжной гонке на 15 км.

На аналогичной дистанции у девушек с нарушением зрения "бронзу" взяла Михалина Лысова (с сопровождающим Алексеем Ивановым), которая днем ранее добилась высшей награды в биатлоне.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Лыжница Лысова: Гонка на Паралимпиаде была тяжелой из-за лыж

Поясним, что в зимнем паралимпийском спорте, как правило, одни и те же спортсмены выступают в лыжных гонках и биатлоне. По сути это единая команда. Но здесь Международный паралимпийский комитет (IPC) без внятного объяснения причин не пригласил на эти Игры никого из наших мужчин, поэтому у девушек ответственности за результат заметно прибавилось. Нелишне заметить, что в Сочи-2014 атлеты российской мужской команды в лыжах и биатлоне побеждали 12 раз.

Нет в Пхенчхане и нашей мужской сборной по следж-хоккею, зато выступает смешанная команда в керлинге на колясках. Это объясняется тем, что в соответствующих международных федерациях действуют разные регламенты в отношении спортсменов из стран, чьи национальные паралимпийские комитеты находятся под временным отстранением.

В понедельник были разыграны первые награды в сноуборде. Именно за счет этого вида и произошло увеличение общего числа медальных паралимпийских дисциплин - с 72 в Сочи-2014 до нынешних 80. Причем четыре года назад сноуборд формально считался частью лыжегоночной программы.

В медальной таблице по итогам трех дней состязаний присутствуют атлеты с ограниченными возможностями из 21 страны. Россия по "золоту" делит второе место с Францией, Канадой, Украиной и Словакией, а лидируют американцы.

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