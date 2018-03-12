Матч 25-го тура чемпионата Греции между клубами ПАОК и АЕК (Афины) в Салониках был прерван из-за беспорядков. Самое непосредственное участие в них принял владелец ПАОКа российский бизнесмен Иван Саввиди.

На последних минутах игры при счете 0:0 судья Георгиос Коминис отменил гол хозяев из-за офсайда. После этого на поле выбежали не только фанаты, но и Саввиди. При этом при себе у него было огнестрельное оружие. Оскорбив арбитра и одного из руководителей АЕКа Василиса Димитриадиса, предприниматель дал команду уйти своим футболистам в раздевалку.

В подтрибунном помещении рефери проконсультировался с коллегами и решил в итоге засчитать гол. Пока неизвестно, попадет ли он в протокол, поскольку матч не был доигран - футболисты АЕКа так и не вернулись на поле, не будучи уверенными в собственной безопасности.