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Рубрика: Спорт

Пекло в Салониках

Беспорядки сорвали футбольный матч в Греции
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск №7514 (51)
Матч 25-го тура чемпионата Греции между клубами ПАОК и АЕК (Афины) в Салониках был прерван из-за беспорядков. Самое непосредственное участие в них принял владелец ПАОКа российский бизнесмен Иван Саввиди.
Манчини оскорбил болельщика "Зенита" в социальной сети

На последних минутах игры при счете 0:0 судья Георгиос Коминис отменил гол хозяев из-за офсайда. После этого на поле выбежали не только фанаты, но и Саввиди. При этом при себе у него было огнестрельное оружие. Оскорбив арбитра и одного из руководителей АЕКа Василиса Димитриадиса, предприниматель дал команду уйти своим футболистам в раздевалку.

В подтрибунном помещении рефери проконсультировался с коллегами и решил в итоге засчитать гол. Пока неизвестно, попадет ли он в протокол, поскольку матч не был доигран - футболисты АЕКа так и не вернулись на поле, не будучи уверенными в собственной безопасности.

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